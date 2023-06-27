Врач рассказала, как обеспечить коже должное увлажнение

Врач, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», как обеспечить коже должное увлажнение. «Важно не только правильно выбрать крем, но и нанести его на кожу в оптимальное время. Эксперты рекомендуют наносить увлажняющие средства на слегка влажную кожу после очищения. Капли влаги позволяют средству скользить по коже и лучше впитываться», — пояснила эксперт.

Также Софья Хаустова отметила, что коже нужна влага, чтобы выглядеть яркой и гладкой. «Отличным решением будут увлажняющие средства, содержащие гиалуроновую кислоту. Одна молекула гиалуроновой кислоты может удерживать влагу в десять раз больше собственного веса. Кроме того, выпивайте 8-10 стаканов воды в день, чтобы поддерживать кожу увлажненной изнутри», — резюмировала врач.

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