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Врач дал советы по поддержанию здоровья после 50 лет
Здоровье

Сегодня, 17:10

2 мин.

Врач дал советы по поддержанию здоровья после 50 лет

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Женщина занимается спортом
Фото FreshSplash, iStock
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Врач высшей категории Александр Горячев в эксклюзивной беседе с «СЭ» поделился важными советами для поддержания здоровья после 50 лет. По его словам, в этом возрасте важно осознанно подходить к образу жизни и внимательно относиться к самочувствию.

«С возрастом в организме происходят определенные изменения, которые могут повлиять на здоровье. Но, несмотря на это, многие проблемы можно предотвратить с помощью простых, но эффективных привычек», — сказал эксперт.


Так, врач дал несколько ключевых советов. Первый — правильно питаться. Он отметил, что сбалансированная диета с достаточным количеством овощей, фруктов и белка — это основа здоровья. Также следует обратить внимание на достаточное потребление кальция и витамина D, чтобы поддерживать кости в хорошем состоянии.

«Регулярные физические нагрузки — неотъемлемая часть жизни. Это может быть даже простая прогулка на свежем воздухе. Умеренная активность улучшает кровообращение, повышает настроение и укрепляет сердечно-сосудистую систему», — добавил медик.

Кроме того, нужно проходить регулярные медицинские обследования и сдавать необходимые анализы. Это позволит своевременно выявить потенциальные проблемы и начать их лечение на ранней стадии. Также важно научиться управлять эмоциями. Медитация, йога или просто хобби, которое приносит радость, могут значительно улучшить качество жизни и избавить от стресса.

«Не забывайте общаться с близкими и друзьями. Участие в социальных мероприятиях или клубах поможет не только разнообразить досуг, но и поддерживать психическое здоровье. Помните, что здоровье — это не отсутствие болезней, а состояние полного физического, психического и социального благополучия», — подытожил Горячев.

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