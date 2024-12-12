Офтальмолог назвала привычку, которая сильно портит зрение

Врач-офтальмолог в беседе с «СЭ» назвала привычки, которые сильно портят зрение. В одной из таких привычек она отнесла чрезмерное увлечение гаджетами и компьютером.



По словам врача, постоянное воздействие синего света от экранов устройств вызывает утомление глаз, сухость, симптомы цифрового глазного синдрома. А происходит это из-за того, что человек реже моргает, когда смотрят в экран. В итоге глаза недостаточно увлажняются, а зрение портится.

«Длительное и постоянное использование гаджетов вызывает усталость, напряжение глаз и даже долговременные проблемы со зрением», — сказала доктор.



Также офтальмолог посоветовала не подбирать самостоятельно очки и контактные линзы. Она отметила, что это отрицательно сказывается на здоровье глаз.