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Офтальмолог назвала привычку, которая сильно портит зрение
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Офтальмолог назвала привычку, которая сильно портит зрение

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала от работы за компьютером
Фото fizkes, iStock
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Врач-офтальмолог в беседе с «СЭ» назвала привычки, которые сильно портят зрение. В одной из таких привычек она отнесла чрезмерное увлечение гаджетами и компьютером.

По словам врача, постоянное воздействие синего света от экранов устройств вызывает утомление глаз, сухость, симптомы цифрового глазного синдрома. А происходит это из-за того, что человек реже моргает, когда смотрят в экран. В итоге глаза недостаточно увлажняются, а зрение портится.

«Длительное и постоянное использование гаджетов вызывает усталость, напряжение глаз и даже долговременные проблемы со зрением», — сказала доктор.

Также офтальмолог посоветовала не подбирать самостоятельно очки и контактные линзы. Она отметила, что это отрицательно сказывается на здоровье глаз.

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