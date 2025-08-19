Вирусолог предупредил о неизбежности новой пандемии

Новая пандемия неизбежна, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на интервью вирусолога Малика Пейриса, который еще в 2003 году обнаружил вирус атипичной пневмонии.

По словам ученого, главную угрозу представляют респираторные вирусы из-за их высокой скорости распространения. За последние два десятилетия новые патогены — SARS, свиной грипп, Эбола, Mpox — появлялись каждые 3-4 года, чему способствуют интенсивное животноводство, глобальные поездки и торговля редкими животными.

«COVID-19 наглядно показал: пандемии наносят вред не только здоровью, но и экономике. Без сотрудничества экспертов в областях здравоохранения человека, животных и экологии защитить людей невозможно», — отметил Пейрис.

Он подчеркнул важность принципа «одного здоровья». В качестве примеров он привел вспышку оспы обезьян (2003) из-за ввезенных животных и штамм Delta в Гонконге (2022) из-за импортных хомяков. Вирусолог добавил, что большинство вирусов не перерастают в пандемии, но риски растут.