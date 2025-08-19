Стиль жизни
Вирусолог предупредил о неизбежности новой пандемии
Здоровье

19 августа, 16:35

1 мин.

Вирусолог предупредил о неизбежности новой пандемии

Мария Задорожная
Автор
Врачи проверяют анализы
Фото tuachanwatthana, iStock

Новая пандемия неизбежна, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на интервью вирусолога Малика Пейриса, который еще в 2003 году обнаружил вирус атипичной пневмонии.

По словам ученого, главную угрозу представляют респираторные вирусы из-за их высокой скорости распространения. За последние два десятилетия новые патогены — SARS, свиной грипп, Эбола, Mpox — появлялись каждые 3-4 года, чему способствуют интенсивное животноводство, глобальные поездки и торговля редкими животными.

«COVID-19 наглядно показал: пандемии наносят вред не только здоровью, но и экономике. Без сотрудничества экспертов в областях здравоохранения человека, животных и экологии защитить людей невозможно», — отметил Пейрис.

Он подчеркнул важность принципа «одного здоровья». В качестве примеров он привел вспышку оспы обезьян (2003) из-за ввезенных животных и штамм Delta в Гонконге (2022) из-за импортных хомяков. Вирусолог добавил, что большинство вирусов не перерастают в пандемии, но риски растут.

Что такое болезнь Х.«Болезнь Х»: будет ли новая пандемия XXI века
Медицина
В России разрабатывают новую программу на основе ИИ, которая поможет забеременеть

  • Olya Kalachikova

    Как всё страшно это пережить, даже читать страшно, а если это реальность, то очень даже не приятно все эти пандемии. :cry:

    20.08.2025

  • Саша

    Эбола переводится как "чёрная река". "Чёрная река" - усталость на века; "Чёрная река" - знобит, наверняка; "Чёрная река" - трясёт от дубака; "Чёрная река" - болит нога, рука; "Чёрная река" - симптомы слабака; "Чёрная река" - мигрень как у дурака; "Чёрная река" - не заморишь "червяка"; "Чёрная река" - тошнит как "моряка"; "Чёрная река" и в пузе колика; "Черная река" - кровавей мясника; "Чёрная река" и кома - всё, пока!

    19.08.2025

  • Alexander Martsinovich

    Вижу, что медицинские фашизм и терроризм неизбежены, а вовсе никакая не новая пандемия. И прошедшая "пандемия" была "пробным камнем" грядущего. Тотальное попрание прав, свобод человека и рабство - вот, что ожидает человечество, а не "страшные вирусы и бактерии. Толпой очень легко манипулировать через СМИ - никто проверять не будет, а тех, кто будет бить тревогу, засмеют скудоумные или уничтожит государство. Заставляя людей постоянно жить в стрессе можно довольно эффективно подрывать иммунитет и сокращать продолжительность их жизни. Для этого не нужны вирусы и бактерии.

    19.08.2025

  • Niko McCowrey

    Впервые эболавирусная инфекция заявила о себе в 1976 г. в ходе двух одновременных вспышек: болезни, вызванной вирусом Судан, в Нзаре (сейчас Южный Судан) и болезни, вызванной вирусом Эбола, в Ямбуку (сейчас Демократическая Республика Конго). Последняя произошла в селении рядом с рекой Эбола, от которой болезнь и получила свое название (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ebola-disease). Согласитесь, что с 1976 г. прошло несколько более двух десятилетий, а именно - ровно пятьдесят лет? Приведенная вами гиперссылка ведет на издание, а не на саму публикацию. Вы предлагаете весь ресурс там перешерстить? Ссылки до сих пор вставлять не научились.

    19.08.2025

  • Knockouter

    Пусть засунут себе в одно место свою пандемию, цифровые валюты и все ваши мэнстримные фашистские девайсы и инновации. Народ вас ненавидит и плевать на вас хотел! Еще посмотрим.....

    19.08.2025

    В России разрабатывают новую программу на основе ИИ, которая поможет забеременеть

    Takayama

