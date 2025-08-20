В России разрабатывают новую программу на основе ИИ, которая поможет забеременеть

Сотрудники отделения вспомогательных репродуктивных технологий Сеченовского центра материнства и детства вместе с Цифровой кафедрой Сеченовского Университета занимаются разработкой новой программы на основе искусственного интеллекта, которая сможет повысить шансы женщины на беременность.

«Задача заключается в том, чтобы повысить вероятность наступления беременности. Осуществляется обработка медицинской документации, информации по качеству яйцеклеток, их количеству и эффективности программ с получением эмбрионов хорошего качества», — отметила Екатерина Федина, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Сеченовского центра материнства и детства.

После обработки информации ИИ, врач будет подбирать для конкретной пациентки схему лечения бесплодия. Это позволит быстрее и точнее выстраивать терапию, нежели при анализе данных вручную.