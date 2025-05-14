В России создали вакцину от аллергии на кошек

Ученые Сеченовского университета в сотрудничестве с Венским медицинским университетом завершили этап разработки вакцины против аллергии на кошек. Они уже перешли к подготовке клинических испытаний на людях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе российского вуза.

По итогам исследований специалисты выделили два наиболее перспективных состава вакцины. Теперь проект движется к следующему этапу — тестированию на добровольцах.

В университете уточнили, что аллергия на кошек является одной из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. Ее симптомы, такие как насморк, кашель, сыпь и раздражение глаз, могут проявляться у каждого четвертого человека. Основные аллергены представляют собой белки Fel d1, Fel d4 и Fel d7, которые вырабатываются слюнными и сальными железами животных.

Созданные учеными антитела продемонстрировали частичное подавление реакции не только на аллергены кошек, но и на основные аллергены собак (Can f1) и лошадей (Equ c1). В Сеченовском университете считают, что это открывает дополнительные возможности для применения вакцины.