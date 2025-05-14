Психолог объяснила, как справиться с хронической усталостью

Хроническая усталость может проявляться через раздражительность, апатию, трудности с концентрацией, бессонницу или, напротив, постоянную сонливость. В эфире «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова поделилась рекомендациями по восполнению упадка сил.

Психолог посоветовала воспринимать хроническую усталость как серьезное состояние, которое требует времени для восстановления. Она также порекомендовала следовать распорядку дня, включать больше времени для отдыха, высыпаться и правильно питаться.

В тяжелых случаях, когда самостоятельно справиться с усталостью не выходит, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам для получения медикаментозной или психологической поддержки. Также важно заручиться поддержкой друзей и близких.

В то же время, эксперт отметила, что ожидать быстрых результатов не стоит. Процесс восстановления сил может занять значительное время.