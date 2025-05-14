Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог объяснила, как справиться с хронической усталостью
Хобби и развлечения

14 мая 2025, 18:35

1 мин.

Психолог объяснила, как справиться с хронической усталостью

Мария Задорожная
Автор
Девушка лежит на диване
Фото fizkes, iStock

Хроническая усталость может проявляться через раздражительность, апатию, трудности с концентрацией, бессонницу или, напротив, постоянную сонливость. В эфире «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова поделилась рекомендациями по восполнению упадка сил.

Психолог посоветовала воспринимать хроническую усталость как серьезное состояние, которое требует времени для восстановления. Она также порекомендовала следовать распорядку дня, включать больше времени для отдыха, высыпаться и правильно питаться.

В тяжелых случаях, когда самостоятельно справиться с усталостью не выходит, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам для получения медикаментозной или психологической поддержки. Также важно заручиться поддержкой друзей и близких.

В то же время, эксперт отметила, что ожидать быстрых результатов не стоит. Процесс восстановления сил может занять значительное время.

Что приводит к&nbsp;эмоциональному выгоранию.5 советов, как вернуться к нормальной жизни на фоне эмоционального выгорания
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Психология
Советы и рекомендации
Новости холдинга
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Читайте далее
Ученые развеяли популярный миф о влюбленности
Следующий материал
Ученые развеяли популярный миф о влюбленности
Последние новости
19:30
Спортивный праздник в Москве объединил более тысячи любителей бега
12:10
Психолог рассказала, как заставить себя выйти на пробежку в плохую погоду
9 июн 15:25
Фестиваль дрифта с гонщиком Кейичи Цучия собрал более 250 пилотов
9 июн 12:00
Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров
8 июн 17:45
Алиса Лобанова, основатель бренда одежды, рассказала о роли экипировки для юных спортсменов