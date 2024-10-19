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В популярных средствах против акне нашли компонент, провоцирующий рак
Здоровье

Сегодня, 12:35

1 мин.

В популярных средствах против акне нашли компонент, провоцирующий рак

Мария Задорожная
Автор
Девушка наносит средства для умывания
Фото seb_ra, iStock
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В косметике против акне от популярных брендов обнаружили провоцирующие рак компоненты, сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Investigative Dermatology

Так группа ученых протестировала 111 средств от прыщей на основе бензоил пероксида. В ходе исследования они выяснили, что треть продукции содержит бензол — канцероген, который связан с возникновением лейкемии и других заболеваний крови у онкологических пациентов. Например, в пенке для умывания от CVS содержится в 13 раз больше бензола в сравнении с безопасными показателями, которые утвердило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. При этом в составе крема Proactiv исследователи обнаружили превышение допустимого предела бензола в 18 раз.

«Наши исследования показали, что упомянутые продукты, широко используемые потребителями всех возрастов, могут потенциально содержать или генерировать бензол в тревожно высоких концентрациях, особенно в обычных условиях окружающей среды», — подытожил результаты исследования профессор Дэвид Лайт.

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