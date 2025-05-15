Ученые создали препарат для восстановления зрения

Ученые из Корейского института передовых технологий (KAIST) выяснили, что мешает регенерации нервных клеток в сетчатке глаза. Они разработали новый препарат, который способен восстановить утраченное зрение без хирургического вмешательства. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Препарат основан на антителах, блокирующих белок prospero homeobox 1 (Prox1), который негативно влияет на регенерацию нервов в сетчатке. Исследователи объяснили, что когда Prox1 проникает в клетки сетчатки, известные как клетки Мюллера (КМ), это мешает их восстановлению. Но КМ имеют значительный потенциал для регенерации.

Для оценки эффективности нового препарата ученые провели серию экспериментов на лабораторных крысах. Результаты показали, что эффект блокировки Prox1 сохраняется на протяжении шести месяцев и более.

«Мы стремимся найти решение для пациентов, рискующих потерять зрение, и у которых в настоящее время не имеется адекватных вариантов терапии», — прокомментировали биологи из KAIST.

Первые клинические испытания препарата на людях планируются на 2028 год.