8 распространенных привычек, которые сильно портят зрение: рассказывает офтальмолог

Зрение — один из самых важных органов чувств для человека. Однако многие не задумываются о том, как повседневные привычки могут негативно влиять на состояние глаз.

Вместе с врачом-офтальмологом Анастасией Савинковой собрали семь распространенных и неочевидных ошибок, которые негативно влияют на зрение.

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров

Постоянное воздействие синего света от экранов устройств может вызывать утомление глаз, сухость, симптомы цифрового глазного синдрома. Это происходит из-за того, что люди реже моргают, когда смотрят на экраны. В итоге глаза недостаточно увлажняются.

Неправильное освещение

Чтение, работа при недостаточном или, наоборот, ярком освещении может вызвать напряжение глаз.

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Неправильный свет заставляет глаза работать больше, чем нужно. Это может привести к головным болям, утомляемости и ухудшению зрения, особенно если создается сильный контраст между светом и тенью.

Самостоятельно подобранные контактные линзы и очки

Очки и контактные линзы, подобранные без профессиональной помощи, могут не учитывать индивидуальные особенности зрения, такие как степень близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Неправильно выбранные очки или линзы приводят к ухудшению зрения, так как глаза со временем привыкают к неправильной коррекции. В итоге возникают утомление глаз и головная боль, затруднения с фокусировкой на объектах, увеличивается напряжение при работе на близком расстоянии.

Работа без перерывов

Многие работают продолжительное время без перерывов, что приводит к усталости глаз. Без регулярного отдыха глаза не успевают восстанавливаться, что может привести к хроническому утомлению и различным зрительным нарушениям.

Отсутствие защиты от ультрафиолетового излучения

Когда человек находится на открытом солнце без солнцезащитных очков, его глаза наиболее подвержены воздействию ультрафиолетового излучения. Так УФ-лучи могут привести к развитию катаракты, птеригиумов и даже увеличить риск появления заболеваний сетчатки.

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Несбалансированное питание

Недостаток витаминов, особенно A, C, E, а также омега-3 жирных кислот может повлиять на здоровье глаз. Ведь питательные вещества играют ключевую роль в поддержке здоровья сетчатки и других структур глаза. Их недостаток способен привести к ухудшению зрения и повышенному риску возрастных заболеваний, например макулярной дегенерации.

Плохой сон

Недостаток сна приводит не только к темным кругам под глазами, но и к утомлению, раздражению глаз.

Курение

Курение связано с повышенным риском различных заболеваний глаз, включая катаракту и деменцию сетчатки. Химические вещества в табачном дыме могут повреждать кровеносные сосуды в глазу, что приводит к снижению кровообращения и ухудшению зрительного здоровья.

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