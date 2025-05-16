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Невролог заявил, что длительный сон опасен для здоровья
Здоровье

16 мая 2025, 12:45

1 мин.

Невролог заявил, что длительный сон опасен для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото FreshSplash, iStock

Невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА «Новости» рассказал об опасности чрезмерно продолжительного сна. По его словам, сон более 10 часов в сутки может провоцировать серьезные риски для здоровья.

«Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти», — объяснил эксперт.

Врач также подчеркнул, что организм самостоятельно регулирует необходимое время сна. Если человек спит по 10-12 часов и не чувствует бодрости, то стоит обратиться к специалистам.

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