Невролог заявил, что длительный сон опасен для здоровья

Невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА «Новости» рассказал об опасности чрезмерно продолжительного сна. По его словам, сон более 10 часов в сутки может провоцировать серьезные риски для здоровья.

«Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти», — объяснил эксперт.

Врач также подчеркнул, что организм самостоятельно регулирует необходимое время сна. Если человек спит по 10-12 часов и не чувствует бодрости, то стоит обратиться к специалистам.