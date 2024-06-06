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Ученые рассказали какой продукт снижает сахар в крови
Здоровье

Сегодня, 10:45

1 мин.

Ученые рассказали, какой продукт снижает сахар в крови

Ксения Богданова
Чеснок
Фото istockphoto.com
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Ученые из Университета Сизан Миньцзу в Китае выявили, что чеснок может снизить уровень липидов и сахара в крови. Такой материал опубликован в журнале Nutrients.

Специалисты провели исследование, в ходе которого было выяснено, что продукт эффективно снижает уровень сахара в крови натощак, гликозилированного гемоглобина, общего и «плохого» холестерина. Кроме того, было обнаружено, что чеснок повышает уровень «хорошего» холестерина и не оказывает существенного влияния на уровень триглицеридов.

Чеснок: как хранить, польза и&nbsp;вред для здоровья организма человека. Чеснок: польза и вред для здоровья

Польза и вред
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