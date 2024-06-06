Ученые рассказали, какой продукт снижает сахар в крови

Ученые из Университета Сизан Миньцзу в Китае выявили, что чеснок может снизить уровень липидов и сахара в крови. Такой материал опубликован в журнале Nutrients.

Специалисты провели исследование, в ходе которого было выяснено, что продукт эффективно снижает уровень сахара в крови натощак, гликозилированного гемоглобина, общего и «плохого» холестерина. Кроме того, было обнаружено, что чеснок повышает уровень «хорошего» холестерина и не оказывает существенного влияния на уровень триглицеридов.