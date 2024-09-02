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Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные полезен для сердца
Здоровье

Сегодня, 12:40

1 мин.

Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные полезен для сердца

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото shironosov/istockphoto.com
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Китайские ученые обнаружили, что люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели и добирают часы сна на выходных, на 20 процентов реже страдают болезнями сердца. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи проанализировали данные более 90 тысяч человек. Для анализа они использовали больничные записи и информацию из реестра причин смерти, что помогло им установить связь между компенсаторным сном и снижением риска заболеваний сердца.

Так, эксперты разделили участников с недосыпом на четыре категории: первая спала на выходных больше всех, а четвертая — меньше всех. Таким образом, эксперты обнаружили, что те, кто компенсирует недостаток сна в выходные, имели на 19 процентов меньший риск развития сердечных заболеваний.

«Достаточный компенсационный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний. Эта связь становится еще более выраженной для людей, которые регулярно страдают дефицитом сна в будни», — отметили авторы исследования.

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