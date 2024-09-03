Нутрициолог рассказала, как витамин С влияет на женское здоровье

Нутрициолог Марина Мальцова в разговоре с «СЭ» отметила, что витамин С важен для женского здоровья. Он связан с началом цикла из-за влияния на уровни эстрогена и прогестерона.

По словам эксперта, аскорбиновая кислота обладает мощными антиоксидантными свойствами. Она необходима для красоты и сияния кожи, поэтому витамин С часто добавляют в уходовую косметику.

«Аскорбиновая кислота обеспечивает нормальное функционирование соединительной и костной тканей, обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами и играет важную роль в выработке коллагена», — добавила специалист.

Кроме того, прием витамина С улучшает работу сердца и усваиваемость железа в тонком кишечнике, а также поддерживает иммунитет. Однако большие дозы этого компонента могут вызвать начало менструального цикла.