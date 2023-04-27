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Сегодня, 12:35

Терапевт рассказал, провоцирует ли соль отеки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Соль в солонке.
Фото Freepik/8photo

Врач-терапевт Георгий Сапего в своем Дзен-блоге рассказал, можно ли есть соленое, пить много воды и не отекать. Об этом медика спросила подписчица: «Недавно вечером наелась соленой рыбы, жутко хотелось пить — выпила семь или восемь стаканов чая. Наутро ничего, никаких отеков. Вообще не помню, чтобы они были когда-нибудь, хотя соленую рыбу я люблю и ем ее периодически».

Георгий Сапего пояснил, что соль нужна почкам, чтобы выводить воду. «Если бы соли не было, то почки бы немного поработали и остановились. Зато в присутствии соли почки могут развернуться в полную мощь и вывести за день пару ведер воды». По словам специалиста, соль из организма может выводиться годами и даже десятилетиями.

Ранее мы рассказывали, как соль влияет на здоровье.

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Польза и вред
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