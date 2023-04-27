Косметолог рассказала, зачем нужен тоник для лица

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала «СЭ», почему тоник (или тонер) для лица необходим в уходе за кожей. «В основном тоники считают либо бесполезным продуктом, либо приписывают им несуществующие волшебные свойства. На самом деле тоник — продукт, безусловно, нужный. Главная его задача — нормализовать pH кожи (кислотно-щелочной баланс) после умывания. Точнее — даже не кожи, а водно-жировой мантии», — пояснила специалист. По ее словам, pH меняется даже после умывания обычной водой (это то самое чувство стянутости), тоник возвращает его в норму. Среди прочих плюсов тоника Анна Славинская отметила, что он убирает остатки косметических средств, а также подготавливает кожу к нанесению крема и усиливает его действие.

Из всего многообразия тоников косметолог порекомендовала выбирать увлажняющие и успокаивающие формулы. При жирной коже подойдет тоник с бактерицидным эффектом. Специалист обратила внимание, что тоники всегда имеют водную основу. «Спирты могут присутствовать только в лосьонах. Многие их путают. Так и появляются «бесспиртовые тоники». Это как на подсолнечном масле пишут «без холестерина», который содержится исключительно в животных жирах», — резюмировала Анна Славинская.

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