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Сегодня, 13:20

Косметолог рассказала, зачем нужен тоник для лица

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка протирает лицо тоником.
Фото Freepik/lookstudio

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала «СЭ», почему тоник (или тонер) для лица необходим в уходе за кожей. «В основном тоники считают либо бесполезным продуктом, либо приписывают им несуществующие волшебные свойства. На самом деле тоник — продукт, безусловно, нужный. Главная его задача — нормализовать pH кожи (кислотно-щелочной баланс) после умывания. Точнее — даже не кожи, а водно-жировой мантии», — пояснила специалист. По ее словам, pH меняется даже после умывания обычной водой (это то самое чувство стянутости), тоник возвращает его в норму. Среди прочих плюсов тоника Анна Славинская отметила, что он убирает остатки косметических средств, а также подготавливает кожу к нанесению крема и усиливает его действие.

Из всего многообразия тоников косметолог порекомендовала выбирать увлажняющие и успокаивающие формулы. При жирной коже подойдет тоник с бактерицидным эффектом. Специалист обратила внимание, что тоники всегда имеют водную основу. «Спирты могут присутствовать только в лосьонах. Многие их путают. Так и появляются «бесспиртовые тоники». Это как на подсолнечном масле пишут «без холестерина», который содержится исключительно в животных жирах», — резюмировала Анна Славинская.

Ранее мы рассказывали о средстве, которое преобразит даже самую тусклую кожу.

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