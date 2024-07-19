Терапевт рассказал, как сохранить здоровье мозга

Эксклюзивно для «СЭ» врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин рассказал, как сохранить здоровье мозга на долгие годы.

«Старение мозга может быть вызвано разными факторами. Это и неправильный образ жизни, и вредные привычки, также черепно-мозговые травмы. К проблемам могут привести серьезные заболевания внутренних органов и систем, инфекции мозга, психиатрические заболевания. Кроме того, важную роль играет и генетическая предрасположенность», — отметил врач.

Чтобы поддерживать молодость мозга, в первую очередь эксперт рекомендует пересмотреть образ жизни. Исключить из рациона вредные продукты и алкоголь, добавить в режим дня физическую активность.

«Ежедневные 30-минутные прогулки на свежем воздухе положительно влияют на работу мозга. А если чередовать кардионагрузку с силовыми тренировками, можно заметить не только улучшения когнитивных функций, но и существенные изменения во внешнем виде», — добавил медик.

Также доктор рекомендует не забывать про чтение и освоение новых знаний. Все это не только улучшает память, внимание и концентрацию, но и развивает эмпатию, креативность и социальные навыки.

«Не забывайте, что организму нужно отдыхать. Поэтому важно соблюдать режим сна и отдыха. Мозгу необходимо очищаться. Для поддержания его здоровья нужно спать не менее 7-9 часов в сутки», — подытожил терапевт.