Что такое синдром главного героя и как он влияет на жизнь: отвечает психолог
Некоторые люди ведут себя так, будто они играют роль в каком-то фильме. Оказывается, такое поведение популярная психология называет «синдромом главного героя».
Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой разбираемся, что это за синдром, как он проявляется и как влияет на жизнь человека.
Что такое синдром главного героя
Синдром главного героя (СГГ) — это феномен, при котором человек воспринимает себя как главного героя художественного произведения. Официально такого термина в психологии не существует, поэтому трактовок встречается множество.
Например, профессор психологии Фил Рид считает, что синдром главного героя — это комплекс поведенческих черт, которые человек использует для создания выдуманной версии самого себя.
Часто «главный герой» демонстрирует свою идеальную жизнь в социальных сетях. Поэтому именно там понятие получило широкую популярность. Так, в TikTok хештег #maincharacter набрал более 6 миллиардов просмотров.
Как отмечает клинический психолог Милана Погорелова, знакомство с синдромом главного героя происходит еще в детстве. Так, любой мультфильм или сказка рассказывают о протагонисте с уникальными способностями и жизнью, полной приключений. А некоторые родители твердят своим детям: «Ты уникальный! Ты не такой, как все!»
Признаки синдрома главного героя
Грань между обычными пользователями социальных сетей и людьми с синдромом главного героя очень тонка. Чтобы окончательно определиться, как проявляется синдром, психолог выделила несколько характерных для него признаков.
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Романтизация обыденных вещей. Люди, страдающие синдромом главного героя, стремятся делать все красиво. Если готовят завтрак, то как с обложки лучшего кулинарного журнала. Если отправляются выкинуть мусор, то обязательно создают загадочный образ.
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Вся жизнь напоказ. Люди с СГГ постоянно выкладывают новые посты и видео в социальные сети. Они стараются показать публике каждый свой шаг, преумножить свою значимость. Такие личности уверены, что их жизнь интересна миллионам.
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Бегство от реальности. «Главные герои» стремятся сделать жизнь идеальной и игнорируют действительные проблемы.
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Постоянная потребность в одобрении. Для человека с СГГ остаться без внимания — это настоящая трагедия. Если пост в соцсети не наберет нужное количество лайков и комментариев, он может впасть в уныние. Одобрение, восхищение и интерес окружающих жизненно необходимы таким людям.
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Пренебрежение окружающими. «Главный герой» может относиться к другим людям невнимательно. Не интересоваться их жизнью, а любые разговоры сводить к себе и собственным переживаниям. Он искренне уверен, что все окружающие должны думать только о нем и его жизни.
Как синдром главного героя влияет на жизнь
Несмотря на множество эгоистических черт, синдром главного героя может и положительно повлиять на жизнь человека.
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Поднимает самооценку.
Здоровая доза СГГ может пойти на пользу не уверенному в себе человеку. Например, подросток наконец-то решится принять участие в конкурсе, когда поймет свою значимость.
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Помогает пережить неприятные ситуации.
Если «главного героя», к примеру, уволят с работы, то представление о себе как о ключевом персонаже фильма может помочь не сильно вовлекаться в негативную ситуацию. Однако психолог предупреждает, что подавление эмоций может только усугубить переживания.
Специалист рассказала, что иногда просит клиентов представить себя героями какого-нибудь фильма. Описать, что это за персонаж, чем занимается, с какими трудностями сталкивается, как справляется с проблемами. Это такой терапевтический прием, но применяться он должен только под строгим контролем психолога.
Однако синдром главного героя может повлечь и неприятные последствия.
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Человек может стать токсичным и эгоистичным. Чувства, эмоции и мнение близких людей перестанут быть важными. «Герой» будет ставить во главе жизни каждого только себя. Это может ярко проявиться в ссоре, когда человек с СГГ начнет говорить только про свои чувства и оскорблять другого.
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Может спровоцировать депрессию или расстройства. Погоня за идеальной жизнью часто сильно бьет по самооценке, когда «главный герой» сталкивается с реальностью. Пребывая в образе, он теряет контакт с истинными потребностями, подавляет их. В итоге он подпитывает нарциссическое расстройство, таким образом компенсируя нехватку признания.
Как справиться с синдромом главного героя
Чтобы справиться с синдромом главного героя, клинический психолог советует научиться чувствовать себя наравне с другими, не делить людей на главных персонажей и второстепенных. Как это сделать?
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Развить эмпатию. Необходимо обращать внимание на эмоции и чувства других. Если непонятны мотивы переживаний, следует спросить человека напрямую, что его тревожит. Постараться понять его.
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Анализировать собственные действия. При возникновении любых подозрений на СГГ нужно задать себе вопрос: «Что бы я чувствовал на месте других людей, если бы они вели себя так, как я?» Возможно, подобное поведение разозлит либо расстроит.
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Благодарить за помощь. Следует говорить спасибо за все, что порадовало. Это может быть комплимент от близких, подарок от сверстников. Такая благодарность поможет другим тоже ощутить себя важными.
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Помогать другим. Можно спросить близких, нужна ли им помощь. Так можно узнать о них что-то новое, укрепить отношения.