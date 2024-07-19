В детских подгузниках некоторых марок обнаружили плесень

Роскачество обнаружило в детских подгузниках некоторых марок дрожжи, плесень и проблемы с pH. Однако содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца в продукции не превышает допустимых значений, пишут РИА Новости.

В лабораторию отправили детские подгузники-трусики больших размеров 21 торговой марки: Mepsi, Вella baby happy, Pipitto, Senso, YokoSun, «Солнце и Луна», Fisher-Price, «Каспер», Predo Baby, Lovular, Elibell, «Красная цена», Moony, Huggies, Watashi, Merries, Pampers, Самокат, Baby Go и Joonies.

«В подгузниках одной торговой марки, Joonies, выявлены дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы. Они могли быть занесены на различных этапах производства, при упаковке и хранении. Во время использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и провоцировать местное воспаление, а также раздражение, — передает портал.



Также анализ показал, что в подгузниках марки «Самокат» содержание в водной вытяжке органических веществ, которые возможно окислить, достаточно высокое. При этом большинство исследованных подгузников не вызывают аллергии и раздражений кожи или слизистых оболочек малыша.



«Все подгузники не токсичны, в них нет вредных веществ, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений», — добавляется в сообщении.