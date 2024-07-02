Терапевт посоветовал побольше лениться в аномальную жару

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что спасти от знойной жары может лень. По его словам, температура выше 25 градусов тепла считается экстремальной для человека. Так как при жаре газы расширяются, кислорода становится меньше, из-за чего организму тяжелее функционировать. Чтобы облегчить нагрузку, эксперт рекомендует снизить физическую активность в периоды жаркой погоды.

«Мышцы выделяют тепло во время движения. Если мы мало двигаемся, медленно перемещаемся, стараемся в это время провести спокойно в тени, мы получим комфортное состояние организма, потому что он будет стабилен. Поэтому советую лениться в хорошем смысле слова», — подчеркнул доктор.

Также Кондрахин добавил, что в жару лучше отказаться от кофе и чая. Выбор следует сделать в пользу обычной воды, но не слишком холодной.