Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые обнаружили, что поливитамины повышают риск преждевременной смерти
Здоровье

Сегодня, 18:35

1 мин.

Ученые обнаружили, что поливитамины повышают риск преждевременной смерти

Мария Маковей
Автор
Витамины на столе
Фото paulynn/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Американские ученые пришли к выводу, что ежедневный прием поливитаминов не способствует увеличению продолжительности жизни, а наоборот, повышает риск преждевременной смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Jama Network.

Эксперты проанализировали медицинские записи почти 400 тысяч здоровых взрослых людей, за которыми наблюдали более 20 лет. В результате исследователи обнаружили, что у тех, кто принимал поливитамины, риск преждевременной смерти выше на 4%.

Также предварительный анализ показал, что поливитамины могут замедлять снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Ученые порекомендовали вместо приема витаминно-минеральных комплексов придерживаться сбалансированного питания, ограничить потребление насыщенных жиров и холестерина.

Опасные витамины. 6 витаминов, которые нельзя принимать без назначения врача
Медицина
Польза и вред
0
Новости холдинга
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Сальдо указал на значительное снижение активности ВСУ на херсонском направлении
Суд арестовал двух фигурантов по делу о похищении гражданина Италии в Москве

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
17:10
Терапевт посоветовал побольше лениться в аномальную жару
14:00
Врач объяснил, как защититься от летней ангины
30 июн 14:30
Ученые обнаружили разницу в активности между мужским и женским мозгом
29 июн 18:25
Невролог перечислила болезни, на которые указывает частая зевота
29 июн 13:30
В Москве обнаружили новый тип крови