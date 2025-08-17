Психотерапевт объяснила, почему в конце лета появляется усталость и раздражительность

В беседе с РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, почему в конце лета возникает усталость и раздражительность. Также некоторые отмечают выпадение волос, ломкость ногтей и тяжесть в ногах.



По ее словам, причина таких проявлений связана с нехваткой витамина D, магния, железа и витаминов группы В.

«Летом мы активны, но не всегда питаемся сбалансировано. Плюс — солнца, которое должно давать витамин D, может не хватать, если вы много времени проводите в помещении или используете солнцезащитные средства, а это правильно», — сказала врач.

Если угнетенное состояние длится уже не одну неделю, а обычный отдых не помогает, эксперт советует сдать анализы.

«Особенно если есть склонность к анемии, если вы женщина репродуктивного возраста, если мало едите мяса или живете в северных широтах. Витамин D, общий анализ крови, ферритин, магний — базовый набор, который покажет, чего не хватает вашему телу», — подчеркнула специалист.