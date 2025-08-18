Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые назвали новую причину повышенной тяги к сладкому
Здоровье

18 августа, 12:45

1 мин.

Ученые назвали новую причину повышенной тяги к сладкому

Мария Задорожная
Автор
Девушка ест сладкое.
Фото Eva-Katalin, iStock

Наблюдение за трапезой других может вызывать переедание, и этот эффект особенно выражен в случае со сладкими блюдами. Исследование ученых из Бейлорского колледжа медицины связывает это с работой дофаминовой системы головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В ходе эксперимента мышей разделили на голодных и сытых и посадили рядом так, чтобы они видели соседей, но не могли контактировать с ними. Сытые животные не проявляли интереса к обычной пище или жирной еде у соседей. Но при виде соседей, которые ели сладкое, сытые мыши начали активно есть — уже в первый час наблюдений.

Эффект исчезал после введения препаратов, блокирующих дофаминовые рецепторы. По данным ученых, ключевую роль в усилении аппетита при виде чужой трапезы играют два типа дофаминовых рецепторов — D1 и D2. Их совместная активация запускает механизм вознаграждения в мозге.

«Когда активируются D1 и D2 рецепторы, мозг получает сигнал: «Это приятно, повтори». Просто наблюдение за тем, как кто-то ест, может провоцировать переедание, даже если физически вы не голодны», — пояснил руководитель исследования доктор Йонг Сюй.

Авторы отмечают, что в современном мире вокруг людей постоянно находятся привлекательные образы еды — в рекламе, социальных сетях и на экранах. Понимание того, как визуальные и социальные стимулы влияют на поведение, может стать шагом к формированию более здоровых привычек и развитию новых подходов к профилактике переедания.

Чем опасна тяга к&nbsp;сладкому.Почему постоянно хочется есть сладкое: мнение врача
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Читайте далее
В России начали продавать подделки известного лекарства от ожирения
Следующий материал
В России начали продавать подделки известного лекарства от ожирения

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
13:45
Остеотерапевт назвала нестандартные причины болей в шее
09:00
С меня хватит: как понять, что вы на грани нервного срыва
22 ноя 19:00
Вы портите свою спину: самые вредные позы для сна
21 ноя 19:10
В России начнут применять вакцину от рака
21 ноя 17:45
Педиатр назвала главные признаки дефицита витамина С у детей