Ученые назвали новую причину повышенной тяги к сладкому

Наблюдение за трапезой других может вызывать переедание, и этот эффект особенно выражен в случае со сладкими блюдами. Исследование ученых из Бейлорского колледжа медицины связывает это с работой дофаминовой системы головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В ходе эксперимента мышей разделили на голодных и сытых и посадили рядом так, чтобы они видели соседей, но не могли контактировать с ними. Сытые животные не проявляли интереса к обычной пище или жирной еде у соседей. Но при виде соседей, которые ели сладкое, сытые мыши начали активно есть — уже в первый час наблюдений.

Эффект исчезал после введения препаратов, блокирующих дофаминовые рецепторы. По данным ученых, ключевую роль в усилении аппетита при виде чужой трапезы играют два типа дофаминовых рецепторов — D1 и D2. Их совместная активация запускает механизм вознаграждения в мозге.

«Когда активируются D1 и D2 рецепторы, мозг получает сигнал: «Это приятно, повтори». Просто наблюдение за тем, как кто-то ест, может провоцировать переедание, даже если физически вы не голодны», — пояснил руководитель исследования доктор Йонг Сюй.

Авторы отмечают, что в современном мире вокруг людей постоянно находятся привлекательные образы еды — в рекламе, социальных сетях и на экранах. Понимание того, как визуальные и социальные стимулы влияют на поведение, может стать шагом к формированию более здоровых привычек и развитию новых подходов к профилактике переедания.