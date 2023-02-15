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Сегодня, 11:05

Психолог назвала 8 женских привычек, которые чаще всего раздражают мужчин

Ольга Стрельникова
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Фото cookie_studio/Freepik

Практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что некоторые, на первый взгляд безобидные, женские привычки могут помешать построить гармоничные отношения. «Идеальных людей априори не существует — ни женщин, ни мужчин. И выражение «мужчины с Марса, женщины с Венеры» как нельзя лучше подходит к описанию фундаментальных различий между нами», — пояснила эксперт и дала ряд рекомендаций, которые призваны решить проблему недопонимания полов.

Чтобы не доводить отношения до накала, женщинам следует отказаться всего от 8 привычек, раздражающих мужчин. Для начала перестаньте обсуждать свои ссоры и недопонимания с третьими лицами (мама, подруга и прочие), а тем более выяснять отношения при них. Избавьтесь от беспричинных обид, будьте прямолинейны в своих желаниях, чтобы не возникало конфликтов, ведь последующие слезы, бойкоты, агрессия только усугубят ситуацию взаимного непонимания. Мужчины не терпят неблагодарности, они боготворят тех женщин, которые восхищаются и умеют ценить любую сделанную для них мелочь. Они также просто не выносят тотальный контроль, воспринимая такое поведение как посягательство на свою свободу, и однажды могут свести к нулю даже самые прочные отношения. «Парадоксально, но чем больше свободы дает женщина своему мужчине, тем сильнее он к ней привязывается», — подчеркнула Юлия Керецман.

Худшее из того, что еще вы можете сделать, — сравнивать своего мужчину с другими. Также сильному полу крайне неприятны женщины, с пеной у рта критикующие всех и вся, неопрятная внешность и манипуляции близостью, которые чаще всего приводят к неверности и расставанию. «Помните, что любые отношения — это кропотливая и не всегда приятная работа для обоих партнеров. Это постоянный поиск компромиссов, благодаря которым вы сможете сглаживать острые углы и поддерживать любовное пламя. Начните меняться, уважайте своего партнера и не бойтесь проявлять любовь», — резюмировала Юлия Керецман.

Ранее Юлия Керецман назвала 5 книг, которые помогут построить гармоничные отношения.

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