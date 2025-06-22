Психиатр назвал неожиданный симптом Альцгеймера

В интервью kp.ru психиатр-нарколог и психотерапевт Александр Поликарпов назвал неожиданный симптом Альцгеймера. По его словам, указывать на развитие заболевания в пожилом возрасте может ухудшение обоняния. Особенно в зоне риска находятся люди, которые генетически предрасположены к недугу.

«У людей старше 69 лет, имеющих вариант гена, связанный с наибольшим риском болезни Альцгеймера, обоняние хуже в среднем на 37%», — отметил медик.

Он добавил, что на фоне развития Альцгеймера в мозге накапливается токсичный белок бета-амилоид, способный влиять на участки мозга, обрабатывающие запахи. Поэтому и происходит нарушение обоняния.