Врач рассказала о новой опасности от клещей

Клещи, переносчики анаплазмоза, начинают активно распространяться в центральной России. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Виктория Скобеева.

Она объяснила эту тенденцию потеплением климата и более мягкими зимами. Ранее заболевание было характерно преимущественно для южных и восточных регионов, однако теперь возбудители анаплазмоза обнаруживаются и в центральных районах. Сезон активности клещей становится все длиннее, а их ареал расширяется.

Скобеева предупредила, что заболевание часто протекает бессимптомно. В некоторых случаях могут возникать такие симптомы, как температура, слабость и анемия, которые могут исчезнуть через месяц. В более тяжелых ситуациях возможны судороги, рвота и нарушения в работе нервной системы.

Специалист добавила, что анаплазмоз менее опасен, чем боррелиоз, и может лечиться антибиотиками. В отличие от клещевого энцефалита, который вызывается вирусом и требует вакцинации, анаплазмоз лечится такими препаратами, как доксициклин и эритромицин. Создать вакцину против этого заболевания сложно из-за того, что возбудитель скрывается внутри клеток.