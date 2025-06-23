Стиль жизни
Врач рассказала о новой опасности от клещей
Здоровье

23 июня, 18:45

1 мин.

Врач рассказала о новой опасности от клещей

Мария Задорожная
Автор
Клещ на природе
Фото cotuvokne, iStock

Клещи, переносчики анаплазмоза, начинают активно распространяться в центральной России. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Виктория Скобеева.

Она объяснила эту тенденцию потеплением климата и более мягкими зимами. Ранее заболевание было характерно преимущественно для южных и восточных регионов, однако теперь возбудители анаплазмоза обнаруживаются и в центральных районах. Сезон активности клещей становится все длиннее, а их ареал расширяется.

Скобеева предупредила, что заболевание часто протекает бессимптомно. В некоторых случаях могут возникать такие симптомы, как температура, слабость и анемия, которые могут исчезнуть через месяц. В более тяжелых ситуациях возможны судороги, рвота и нарушения в работе нервной системы.

Специалист добавила, что анаплазмоз менее опасен, чем боррелиоз, и может лечиться антибиотиками. В отличие от клещевого энцефалита, который вызывается вирусом и требует вакцинации, анаплазмоз лечится такими препаратами, как доксициклин и эритромицин. Создать вакцину против этого заболевания сложно из-за того, что возбудитель скрывается внутри клеток.

Клещи: чем опасны, как защититься.Чем опасен укус клеща и что делать, если вас укусили
Гастроэнтеролог объяснила, как правильно принимать травы

  • nerzha315973

    клещей полно в лесах, даже при остановке на трассе боезно в кустики сходить. Кто жил в СССР тот знает и видел как кукурузники летали над лесами и распыляли препораты от клеща. А физтех правильно изъесняет ( караул,беда идет) государство это не заботит ( точнее правят мед-кортежи,устанавливают в законах табу на дизинфекцию ) люди будут здоровы, и кто же тогда будет лекарство то покупать то, и что тогда то стационары будут делать то.? На всем делают бизнес. И ФИЗТЕХ прав что вынес эту беду в общество.

    23.06.2025

  • Niko McCowrey

    Автор, а у вас нет знакомого эпидемиолога или инфекциониста??? А то нести в народные массы бред про инфекционное заболевание от доцента центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института = подставлять и доцентку, и себя саму под дело о публичном распространении недостоверной информации, способной оказать негативное влияние на здоровье населения. Тот, у кого брали вью - некомпетентен ни в эпидемиологии, ни в инф болезнях, у него НЕТ медицинского образования. Вообще. Она - биолог!

    23.06.2025

    • Следующий материал
    Гастроэнтеролог объяснила, как правильно принимать травы

