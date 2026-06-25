Врач объяснила, что вызывает усталость и боль в теле после отдыха

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru объяснила, почему после выходных многие ощущают ломоту в теле. По словам врача, порой она связана не только с физической, но и с эмоциональной усталостью.

«Организм привыкает к определенному распорядку дня. В выходные мы часто позволяем себе позже ложиться, дольше спать, менять время приема пищи. Такие резкие сдвиги — это стресс для нервной и гормональной систем», — объяснила эксперт.

К этому добавляются последствия обильного потребления жирной пищи, сладостей и алкоголя. Замедляется обмен веществ, возникает чувство интоксикации и слабости. Кроме того, малоподвижный образ жизни во время длинных выходных приводит к застою крови и лимфы, потере мышечного тонуса. Из-за этого даже небольшая активность после отдыха может вызывать боль.

Специалист советует возвращаться к режиму постепенно. Важно пить больше воды для выведения токсинов и отдать предпочтение легкой пище — овощам, кашам, кисломолочным продуктам.