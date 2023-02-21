Почему урчит живот и что с этим делать? 8 советов от врача

Чтобы устранить симптом, нужно выявить причину.

Чтобы понять, что нужно сделать для того, чтобы живот не урчал, нужно определить причину этого симптома. Разберем основные, из-за которых живот может издавать нежелательные звуки.

Голод

Урчание в животе часто является признаком того, что вы голодны и тело сигнализирует о том, что ему нужно «топливо». Эту проблему просто исправить — перекусите, а лучше поешьте полноценно.

Низкий уровень сахара в крови

Если вы некоторое время ничего не ели, уровень сахара в крови может упасть, а желудок может начать урчать. Гипогликемия может быть и симптомом заболевания. Если ситуация разовая — это не страшно. Если периодически повторяется — обратитесь к гастроэнтерологу.

Высокий уровень стресса

Стресс может привести к тому, что желудок начинает вырабатывать больше кислоты. Это и приводит к урчанию. Кроме того, стресс влияет на кишечник. Сегодня уже не секрет, что связь кишечника и мозга более серьезная, чем раньше могли это представить. Синдром раздраженного кишечника может возникать на почве стрессов и нервных срывов. Чаще это не разовый акт, а состояние, сопровождающееся расстройством или запором, болями в животе.

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Слишком быстрое потребление пищи

Если вы едите чересчур быстро, это может привести к тому, что в желудочно-кишечный тракт попадает воздух, что и приводит к урчанию. Обратите внимание на свои пищевые привычки.

Употребление определенных продуктов

Некоторые продукты, например с большим количеством клетчатки или бобовые, могут вызвать урчание и повышенное газообразование. У некоторых людей, особенно тех, кто склонен к синдрому избыточного бактериального роста, употребление углеводов, фруктозы и сахарозы может вызвать урчание и вздутие.

Переедание

Прием большого количества пищи может привести к растяжению желудка и сокращению мышц, что приведет к урчанию.

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Желудочно-кишечные заболевания

К ним в том числе относится синдром раздраженного кишечника. Кроме того, в некоторых случаях вызывать урчание могут рефлюкс, синдром избыточного бактериального и грибкового роста, кандидоз и другие патологии.

Обратитесь к доктору, чтобы установить причину, особенно если помимо урчания вас беспокоят боли, нарушения стула, повышение температуры, вздутие.

Чрезмерное употребление газированных напитков

Газированные напитки могут вызвать скопление газов в желудке, вызывая урчание. Так же, как и употребление слишком большого количества клетчатки. Важно скорректировать рацион, чтобы избежать неприятного симптома.

Если у вас нет заболеваний ЖКТ или генетических особенностей усвоения пищи, вот два универсальных совета, которые помогут избавиться от урчания.

Во-первых, убедитесь, что вы едите достаточно в течение дня. Более частые приемы пищи небольшими порциями помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращают приступы голода. Медленный прием пищи и тщательное пережевывание также помогут уменьшить урчание в животе.

Во-вторых, откажитесь от газированной, жареной и сладкой пищи. Это поможет предотвратить урчание в желудке, так как такие продукты могут вызвать образование газов в нем.

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