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Отоларинголог объяснила, чем опасны петарды
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Отоларинголог объяснила, чем опасны петарды

Мария Задорожная
Автор
Опасность петард
Фото Anna Baranova, iStock
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Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Никиткина в беседе с РИА Новости заявила, что неправильное использование петард, хлопушек и бенгальских огней опасно для здоровья. По ее словам, взрыв мощных пиротехнических изделий может привести к кратковременному или стойкому снижению слуха и появлению шума в ушах.

«Как показали наши исследования, акустическая травма всегда приводит к двусторонней тугоухости: с одной стороны в большей, с другой — в меньшей степени выраженности. К сожалению, такая форма тугоухости далеко не всегда поддается терапии, потому что связана с гибелью клеток слухового нерва», — отметила медик.

Также использование пиротехники с громкостью взрыва более 100 децибел может привести к головокружению. Чтобы этого избежать, во время взрывов Никитина советует надевать шапки, капюшоны, а лучше шумоподавляющие наушники или специальные беруши. Если через несколько часов после взрыва петард, хлопушек и фейерверков шум в ушах и снижение слуха не проходят, нужно обратиться к врачу.

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