Отоларинголог объяснила, чем опасны петарды

Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Никиткина в беседе с РИА Новости заявила, что неправильное использование петард, хлопушек и бенгальских огней опасно для здоровья. По ее словам, взрыв мощных пиротехнических изделий может привести к кратковременному или стойкому снижению слуха и появлению шума в ушах.

«Как показали наши исследования, акустическая травма всегда приводит к двусторонней тугоухости: с одной стороны в большей, с другой — в меньшей степени выраженности. К сожалению, такая форма тугоухости далеко не всегда поддается терапии, потому что связана с гибелью клеток слухового нерва», — отметила медик.

Также использование пиротехники с громкостью взрыва более 100 децибел может привести к головокружению. Чтобы этого избежать, во время взрывов Никитина советует надевать шапки, капюшоны, а лучше шумоподавляющие наушники или специальные беруши. Если через несколько часов после взрыва петард, хлопушек и фейерверков шум в ушах и снижение слуха не проходят, нужно обратиться к врачу.