Ученые объяснили, почему футбол и теннис могут быть полезны для развития внимания

Игровые виды спорта, в которых нужно постоянно принимать решения, могут быть особенно полезны для исполнительных функций у детей и подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об исследованиях этой темы рассказало издание The Washington Post.

В одном из научных анализов специалисты объединили результаты 39 рандомизированных испытаний с участием 1836 детей и подростков. В работах оценивали, как разные виды физической активности связаны с вниманием, рабочей памятью, самоконтролем и умением переключаться между задачами.

Положительные изменения наблюдались после разных видов упражнений. При этом дополнительные преимущества для некоторых показателей исполнительных функций отмечались у занятий с постоянно меняющейся ситуацией — например, футбола, баскетбола, тенниса и отдельных единоборств.

В таких дисциплинах ребенку приходится следить за соперниками и партнерами, выбирать действия и быстро реагировать на происходящее. Более предсказуемые занятия, включая бег и плавание, тоже могут приносить пользу, хотя их когнитивные требования отличаются.

Важно, что выводы относятся к исследованным группам детей и подростков с СДВГ. Они не доказывают, что один вид спорта подходит всем детям или может заменить медицинскую и психологическую помощь. Эксперты рекомендуют учитывать интерес самого ребенка и регулярность занятий.