Физиотерапевт объяснила, почему после 65 лет важно тренировать баланс

Способность удерживать равновесие и быстро менять положение тела может быть важным показателем физического состояния людей старше 65 лет, сообщает Harvard Health.

Ученые оценивали четыре группы физических навыков: выносливость, силу, равновесие и ловкость, а также гибкость. Затем наблюдали за участниками на протяжении примерно семи лет. Наиболее выраженные статистические связи с продолжительностью жизни обнаружили у тестов на баланс и ловкость, однако исследование не доказывает, что сами упражнения непосредственно продлевают жизнь.

Физиотерапевт Кристина Данли отметила, что многие люди начинают задумываться о равновесии только после появления неустойчивости или падений. По ее словам, развивать этот навык помогают простые упражнения, а также тайцзицюань, йога и танцы.

Один из доступных тестов — стойка на одной ноге продолжительностью до 30 секунд. Начинать такую практику безопаснее возле устойчивой опоры: стола, стены или спинки стула.

Если человек уже испытывает выраженные проблемы с равновесием, лучше предварительно обсудить занятия с физиотерапевтом. Результат одного теста не является диагнозом и не позволяет предсказать продолжительность жизни отдельного человека.