Эксперт рассказала, с чем может быть связан низкий уровень лейкоцитов

На сайте издания «Кубанские новости» назвали причины, по которым может быть низким уровень белых кровяных телец — лейкоцитов. Об этом рассказала терапевт Екатерина Майорова. По словам специалиста, из-за низкого уровня лейкоцитов падает иммунитет и сопротивляемость организма к различным вирусам и воспалениям. Уменьшить количество белых кровяных телец могут стресс, усталость и злоупотребление алкоголем. Значительное снижение лейкоцитов в крови может быть связано с серьезными заболеваниями, такими как онкология и туберкулез.

Чтобы нормализовать уровень лейкоцитов в крови Екатерина Майорова порекомендовала включить в рацион йогурт, ферментированные продукты (квашеную капусту, кимчи, чайный гриб), чеснок и шпинат. Также увеличить количество белых кровяных телец помогут масло зародышей пшеницы, свекла, устрицы, бразильские орехи, имбирь, спаржа, семечки подсолнуха, скумбрия, красный болгарский перец, киви, брокколи.

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