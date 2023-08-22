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Сегодня, 12:40

Аллерголог рассказала, что нельзя есть при аспириновой астме

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Девушка со стаканом воды и таблетками.
Фото Freepik/freepik

20 августа врач-терапевт Валерия Румянцева в беседе с корреспондентом портала «Подмосковье сегодня» рассказала, что некоторые медикаменты из аптечки способны навредить. К ним относятся спреи и капли, которые обладают сосудосуживающими свойствами, мочегонные препараты и аспирин, принимаемый без назначения врача. «Длительный прием аспирина может вызвать эрозию и язву в желудке и двенадцатиперстной кишке, он же негативно влияет на печень», — подчеркнули в СМИ.

Кроме того, врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова в беседе с СЭ рассказала, что на аспирин бывает аллергия, так называемая аспириновая астма. В этом случае не рекомендуется употреблять продукты, содержащие природные и промышленные салицилаты. Природные содержатся в малине, черной смородине, апельсинах, вишне, огурцах и томатах. Кроме того, стоит исключить красители, в состав которых входят сульфиты, бензоаты и тартразин.

«Тартразин может содержаться в покупных кексах, тортах, мармеладе, конфетах, слабоалкогольных напитках и в красителях желтого цвета, в том числе в оболочке таблеток. Из лекарств рекомендуется не принимать анальгин, амидопирин, реопирин, теофедрин, баралгин, другие препараты пиразолонового ряда, ацетилсалициловую кислоту и препараты, ее содержащие, диклофенак, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства», — подчеркнула медик.

Ранее, 14 августа, мы рассказывали о полезных и вредных эффектах аспирина.

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