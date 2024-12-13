Нутрициолог составила список вкусных продуктов, на которых можно худеть перед Новым Годом

Похудение — это трудоемкий процесс, который требует комплексного подхода, включающего в себя сбалансированное питание, физическую активность и модификацию образа жизни. А некоторые продукты могут вам в этом помочь: благодаря своим питательным свойствам они способствуют ускорению обмена веществ и даже снижению аппетита.

Нутрициолог Диана Никитина собрала основные рекомендации для здорового снижения лишнего веса перед праздничными застольями и поделилась вкусной и при этом диетической едой.

Основные рекомендации к похудению

Оптимальное потребление воды дает чувство насыщения, улучшает пищеварение и снижает аппетит. А еще усиливает обменные процессы организма и выводит токсины, так как 80% токсинов — водорастворимые. Для улучшения показателей воды (pH, окислительно-восстановительного потенциала, минерализации) можно использовать специальные минеральные композиции на основе кораллов.

Не голодайте весь день, чтобы не возникло переедания в вечернее время. Основные приемы пищи — это завтрак и обед, а на ужин выбирайте такие легкие блюда, как суп/бульон или тушеные овощи с небольшой порцией белка.

Принимайте пищу, только когда появляется чувство голода. Прислушивайтесь к своим ощущениям и ешьте осознанно, тщательно прожевывая пищу и не отвлекаясь на гаджеты.

Ешьте ягоды (до 250 г в день) и фрукты (1-2 шт. в день) в качестве десерта, а не как отдельный прием пищи.

Придерживайтесь трехразового питания без перекусов. Иногда благоприятно практиковать двухразовое при нормальном уровне гормона лептина.

Выдерживайте оптимальный промежуток между ужином и завтраком (12-14 часов) и старайтесь ужинать не позднее 3-4 часов до сна.

Используйте растительные ферменты для наилучшего усвоения питательных веществ. Подойдут, например, ассимилятор и папайя. Они уменьшают дискомфорт в желудке и кишечнике.

Контролируйте стресс и разрешайте себе все, что доставляет вам удовольствие: массаж, пение, йога, дыхательные практики, медитации. К сожалению, именно высокий уровень кортизола способствует набору веса.

Старайтесь соблюдать режим дня и ложиться спать до 22:30. Это крайне важный момент для ночного метаболизма.

Соблюдайте минимальную физическую активность в виде 7 -10 тысяч шагов на ежедневной основе.

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Предпраздничное питание для снижения веса

За основу можно взять средиземноморскую диету, богатую на жирную рыбу, большое количество свежих овощей, зелени, фруктов, ягод и оливковое масло. Тем более что это не просто режим, а целая культура питания, основанная на традициях Франции, Испании, Греции и Италии. Такая диета становится все более популярной благодаря своим оздоравливающим свойствам и положительному влиянию на общее состояние организма.

Средиземноморская диета построена на принципах потребления мононенасыщенных жиров и ограничения насыщенных, большого количества овощей, фруктов, бобовых и злаков, сокращения молочных продуктов и ограничения мяса, особенно красного, переработанных продуктов и сладостей.

Такой стиль питания подойдет практически всем. Исключение составят только те, у кого есть аллергия на определенные продукты. Согласно исследованиям, люди, которые придерживаются такой диеты, живут дольше, реже болеют онкологическими и сердечными заболеваниями, меньше страдают от лишнего веса, повышенного давления, болезни Альцгеймера, депрессии и сахарного диабета.

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Продукты, которые подойдут в период похудения

Жирная рыба

Она имеет высокое содержание Омега-3 жирных кислот. Они играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов, ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира, особенно в области живота.

Сорта жирной рыбы способствуют длительному насыщению, а это помогает контролировать аппетит и снижать потребление калорий в течение дня и исключить переедания в вечернее время. Исследования также показывают, что Омега-3 может улучшать чувствительность к инсулину, что важно для поддержания нормального уровня сахара в крови. Также в рыбе много белка, который поможет сохранить мышечную массу при похудении.

Авокадо, оливковое масло, орехи и семена

Они содержат полезные жиры, которые помогают улучшить обмен веществ и дарят долгое насыщение организму. А клетчатка в составе авокадо, орехов и семян замедляет переваривание пищи и помогает контролировать аппетит.

Зеленый чай, корица и имбирь

Они содержат антиоксиданты, способствуют ускорению обмена веществ и расщеплению жиров, особенно при сочетании с физической активностью.