Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Уведомления
Главная
Тропс
Питание
Новости
Диетолог рассказала, почему бананы подходят для бегунов
Питание

29 августа, 14:00

1 мин.

Диетолог рассказала, почему бананы подходят для бегунов

Мария Задорожная
Автор
Бананы для бегунов
Фото MixMedia, iStock

Врач-диетолог Александра Разаренова в беседе с «СЭ» рассказала, почему бегуны в качестве перекуса чаще всего выбирают бананы. По ее словам, во время продолжительных, особенно интенсивных тренировок, кровоток преимущественно направляется к работающим мышцам. Из-за этого пищеварение может замедлиться, а переносимость еды — ухудшиться. Тяжелая пища в такой ситуации способна вызвать дискомфорт прямо на дистанции, поэтому банан может стать удачным вариантом перекуса.

«Фрукт имеет мягкую текстуру, содержит мало жира и умеренное количество клетчатки, поэтому многие спортсмены хорошо его переносят», — отметила диетолог.

Доктор добавила, что все индивидуально. У некоторых людей во время интенсивной нагрузки цельная пища может вызывать чувство переполнения или вздутие.

Самые известные ультрамарафоны мира: 5 сложных и&nbsp;экстремальных забегов.5000 км вокруг школы и 250 км по Сахаре: 5 ультрамарафонов, которые кажутся невозможными
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Читайте также
Ушаков опроверг информацию об отказе Путина встречаться с главой ЦРУ
Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с российских команд
Медведев пригрозил ударами по немецким производствам вооружений для Киева
В Иране заявили об ответе на удар США по свадебной церемонии
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
ФХР подала апелляцию в CAS на решение о недопуске сборных России
Читайте далее
Биотехнолог назвала пять признаков нехватки воды на тренировке
Следующий материал
Биотехнолог назвала пять признаков нехватки воды на тренировке
Последние новости
1 сен 18:00
Биотехнолог назвала пять признаков нехватки воды на тренировке
27 авг 19:00
Тонны бананов на одном забеге: зачем их раздают участникам марафонов
21 авг 12:00
Фитнес-тренер рассказала, чем перекусить после тренировки
20 авг 12:30
Диетолог предупредила о тяжелых последствиях экстремальной худобы
19 авг 14:00
Диетолог предупредила об опасности читмила при похудении