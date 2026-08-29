Диетолог рассказала, почему бананы подходят для бегунов

Врач-диетолог Александра Разаренова в беседе с «СЭ» рассказала, почему бегуны в качестве перекуса чаще всего выбирают бананы. По ее словам, во время продолжительных, особенно интенсивных тренировок, кровоток преимущественно направляется к работающим мышцам. Из-за этого пищеварение может замедлиться, а переносимость еды — ухудшиться. Тяжелая пища в такой ситуации способна вызвать дискомфорт прямо на дистанции, поэтому банан может стать удачным вариантом перекуса.

«Фрукт имеет мягкую текстуру, содержит мало жира и умеренное количество клетчатки, поэтому многие спортсмены хорошо его переносят», — отметила диетолог.

Доктор добавила, что все индивидуально. У некоторых людей во время интенсивной нагрузки цельная пища может вызывать чувство переполнения или вздутие.