Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:00

Можно ли опьянеть от кваса? Отвечает нутрициолог

Руслана Бобкова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стакан хлебного кваса на столе рядом с буханкой хлеба
Фото Istockphoto.com/yashina.tanya90

Находясь в компании, где все пьют пиво, иногда водители, не желая чувствовать себя обделенными, выбирают альтернативу в виде кваса. Его хмельной вкус, цвет и такая же, как у пива, пенная шапка помогают обмануть себя и наслаждаться вечеринкой наравне со всеми. Однако такую альтернативу нельзя считать полностью безопасной. Почему — объяснила нутрициолог Ольга Деккер.

Квас — это напиток, который производится из хлебного или солодового дрожжевого теста с добавлением различных ингредиентов, таких как фрукты, ягоды и травы. Он может содержать 0,5-1,5% алкоголя.

Чем полезен квас

Если соблюдать умеренность и выбирать качественный продукт, квас может быть полезным для здоровья. В его составе есть микроэлементы и витамины, например калий и витамин В, которые помогают в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, нормализации обмена веществ, укреплении иммунитета.

Квас также содержит более 30 полезных микроорганизмов, которые могут способствовать улучшению пищеварения и защите от болезнетворных микробов.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Чем вреден квас

Квас может содержать большое количество сахара, особенно если при его изготовлении использовались фрукты или ягоды. Поэтому его потребление следует ограничивать, в первую очередь это касается людей с сахарным диабетом.

Два стакана светлого кваса на столе
Istockphoto.com/elena_hramowa

Кроме того, излишнее употребление кваса может привести к дисбалансу в микрофлоре кишечника. Поэтому отказаться от напитка следует людям, которые имеют проблемы с пищеварением или алкогольную непереносимость.

Сок. Что будет, если пить апельсиновый сок на завтрак каждый день?

Стоит также учитывать, что некоторые коммерчески производимые сорта кваса могут содержать искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Можно ли опьянеть от кваса

Квас — это продукт, получаемый в результате брожения хлебного теста или ячменного солода. В процессе брожения сахара, содержащегося в тесте или солоде, не может не образоваться алкоголь, который придает квасу особый привкус.

Однако напитки с содержанием этилового спирта до 1,2% и ниже по ГОСТу считаются безалкогольными.

Тем не менее пить его не рекомендуется детям и беременным женщинам. А злоупотребление квасом, так же как и пивом, может привести к пьянству и другим проблемам со здоровьем.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Опьянение от алкогольного кваса возможно, если пить его в больших количествах или если человек имеет низкую степень алкогольной устойчивости. В таком случае употребление алкогольного кваса может привести к снижению реакции и координации движений, что делает управление транспортным средством опасным.

Если посмотреть на этикетку почти любого магазинного кваса, мы увидим примерно такую надпись: «Объемная доля спирта не более 1,2%». Но это может быть как 0,5%, так и 1,2 %. А эффект (тем более на чувствительных к алкоголю людей) напиток с такой разницей в крепости будет иметь разный.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Поэтому если вы собираетесь управлять автомобилем или другим транспортным средством, квас лучше не пить, а в особенности — домашний, который не проходит проверку на процент содержания этилового спирта.

Красные яблоки. Какой фрукт «убивает» холестерин? Открытие ученых

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
2
0
Читайте также
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 необычных рецептов из клюквы от шеф-повара
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости