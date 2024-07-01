В России разработали инновационный рассол для восполнения витаминов

Специалисты Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) доработали классическую рецептуру рассола. Напиток способен привести к здоровому уровню гидратации и электролитного баланса, восполнить дефицит минералов и витаминов, передает RT.

По словам экспертов из университета, эффективное действие рассола связано с поступлением в организм солей калия и магния. Именно недостаток этих двух веществ приводит к плохому самочувствию и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.

Так ученые поработали над рецептурой рассола — определили правильную концентрацию соли и добавили пряностей.

«Речь идет о двух разновидностях напитка: один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков, а второй — раствор вкусоароматических компонентов, который не требует ферментации», — отметили специалисты.

Инновационный рассол рекомендуется пить спортсменам для повышения работоспособности до и после тренировки, уточнили в университете. Также усовершенствованный напиток будет отличным дополнением к коктейлям.

Кроме того, заведующая кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХа Ирина Кусова в беседе с изданием добавила, что напитками на основе инновационного рассола заинтересовались уже несколько крупных предприятий Москвы.