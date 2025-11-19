Стиль жизни
В России к Новому году подорожают колбасные изделия
Питание и еда

Сегодня, 21:15

2 мин.

В России к Новому году подорожают колбасные изделия

Мария Задорожная
Автор
Колбаса на столе
Фото Freepik

Российский рынок колбасных изделий к 2026 году демонстрирует умеренный, но стабильный рост цен. По оценкам аналитиков, в течение 2025 года повышение стоимости продукции мясопереработки соответствовало общей продовольственной инфляции, а к началу 2026 года ожидается дальнейшее увеличение цен в среднем на 5-10% относительно уровня начала года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов.

По данным источника, наблюдаемое удорожание носит системный характер и обусловлено совокупностью инфляционных и структурных факторов — от стоимости сырья до тарифов и логистических расходов.

В отчете аналитиков указывается, что в 2025 году предприятия мясопереработки столкнулись с высокой изменчивостью цен на сырье. Подорожание свинины и говядины в течение года стало главным фактором роста себестоимости. По оценкам, средняя цена на свинину в 2025 году выросла на 12-15%, на говядину — на 10-14%, а мясо птицы, несмотря на стабилизацию производства, подорожало примерно на 8%. Производители отмечают, что даже незначительные колебания цен на сырье оперативно отражаются на розничных ценах, особенно в премиальном сегменте, где используются более дорогие сорта мяса и специи.

Удорожание затрагивает не только сырье. Согласно данным прессы, тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей за год выросли почти на 18%, стоимость упаковки увеличилась на 12-15%, а транспортно-логистические услуги подорожали более чем на 20%. В ряде предприятий также повысился фонд оплаты труда — в среднем на 10-12% на фоне роста прожиточного минимума и нехватки кадров. Нарастающие затраты постепенно отражаются в отпускных ценах, усиливая инфляционное давление на рынок мясных продуктов.

Доля собственных торговых марок у крупных ритейлеров превысила 25%, что помогает сдерживать рост цен в массовом сегменте за счет снижения маржи. В премиальном сегменте, напротив, производители закладывают увеличившиеся издержки в цену, поэтому сырокопченые и сыровяленые изделия показывают наибольшее удорожание — до 10-12% в год. Массовые категории — вареные колбасы, сосиски и сардельки — дорожают умеренно, примерно на 5-7% в год.

Колбаса.Что будет, если есть колбасу каждый день. Польза и вред для здоровья
  • Alek Zlobny

    В России к Новому году подорожает ВСЁ.

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А хоть что то,хоть когда то,будет дешеветь?!:man_facepalming::laughing:

    19.11.2025

    • Takayama

