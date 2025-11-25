Диетолог назвал самые полезные сыры

Сыр — богатый источник полноценного белка, кальция, фосфора и витаминов A и B12, важных для здоровья костей, восстановления мышц и обмена энергии. Но есть ряд сыров, которые особенно полезны. К ним относятся чеддер, бри, камамбер и фета, заявил врач-диетолог Роб Хобсон в беседе с Daily Mail.

Он отметил, что не стоит бояться жира в сыре: порция продукта (около 30 г) принесет пользу. Чеддер обеспечивает примерно треть суточной нормы кальция; бри и камамбер содержат глицин, который улучшает сон, и спермидин, защищающий печень; фета и халлуми богаты белком и витаминами, поддерживающими кости и иммунитет; голубые сыры способствуют снижению холестерина и улучшают пищеварение.

«В любом случае, поскольку некоторые сыры соленые и калорийные, контроль порций все равно имеет значение, когда речь идет о здоровье сердца, особенно для людей с высоким кровяным давлением или повышенным уровнем холестерина», — сказал Хобсон.

Диетолог добавил, что непастеризованные сыры из-за наличия в них бактерий, не стоит включать в рацион беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.