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Диетолог назвал самые полезные сыры
Питание и еда

25 ноября 2025, 14:00

1 мин.

Диетолог назвал самые полезные сыры

Мария Задорожная
Автор
Разные сыры на тарелке
Фото Freepik

Сыр — богатый источник полноценного белка, кальция, фосфора и витаминов A и B12, важных для здоровья костей, восстановления мышц и обмена энергии. Но есть ряд сыров, которые особенно полезны. К ним относятся чеддер, бри, камамбер и фета, заявил врач-диетолог Роб Хобсон в беседе с Daily Mail.

Он отметил, что не стоит бояться жира в сыре: порция продукта (около 30 г) принесет пользу. Чеддер обеспечивает примерно треть суточной нормы кальция; бри и камамбер содержат глицин, который улучшает сон, и спермидин, защищающий печень; фета и халлуми богаты белком и витаминами, поддерживающими кости и иммунитет; голубые сыры способствуют снижению холестерина и улучшают пищеварение.

«В любом случае, поскольку некоторые сыры соленые и калорийные, контроль порций все равно имеет значение, когда речь идет о здоровье сердца, особенно для людей с высоким кровяным давлением или повышенным уровнем холестерина», — сказал Хобсон.

Диетолог добавил, что непастеризованные сыры из-за наличия в них бактерий, не стоит включать в рацион беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

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