Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Офтальмолог назвал полезные для здоровья глаз продукты
Питание и еда

Сегодня, 12:30

1 мин.

Офтальмолог назвал полезные для здоровья глаз продукты

Мария Маковей
Автор
Овощи, рыба.
Фото Lisovskaya/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых считает, что некоторые продукты содержат огромное количество ценных для глаз витаминов и веществ. Об этом он рассказал в интервью АиФ.

Так морская рыбы (лосось, тунец, сардины) — это незаменимый источник омега-3 и докозагексаеновой кислоты. Именно она способствует функционированию и развитию сетчатки глаза, обладает противовоспалительными свойствами.

По мнению доктора, полезны для глаз шпинат и листовые зеленые овощи. Содержащиеся в них антиоксиданты защищают ткани глаза от повреждения свободными радикалами. Еще овощи снижают вредное воздействие синего света и защищают сетчатку при длительной работе за компьютером.

Также Борзых посоветовал чаще есть голубику, чернику и малину. Ягоды содержат большое количество витамина C, который укрепляет стенки глазных сосудов, что важно для кровоснабжения сетчатки.

Кроме того, ценные для глаз полезные вещества содержатся в яйцах. Они богаты лютеином, витаминами А, Е и цинком. Добавить в рацион для хорошего зрения следует семена и орехи. Это отличный источник витамина Е и омега-3, которые улучшают кровоснабжение.

Глаза устали. Расслабляющие упражнения для глаз. Они помогут снять напряжение после работы или учебы
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
27 янв 16:45
Эндокринолог развеяла популярный миф о кефире
26 янв 20:30
Нутрициолог ответила, кому противопоказана мелисса
26 янв 14:45
Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть мороженое
25 янв 20:05
Нутрициолог рассказала, чем пиво опасно для женщин
25 янв 18:45
Диетолог объяснила, чем халва полезна для пожилых людей
dasdsadada