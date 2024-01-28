Офтальмолог назвал полезные для здоровья глаз продукты

Офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых считает, что некоторые продукты содержат огромное количество ценных для глаз витаминов и веществ. Об этом он рассказал в интервью АиФ.

Так морская рыбы (лосось, тунец, сардины) — это незаменимый источник омега-3 и докозагексаеновой кислоты. Именно она способствует функционированию и развитию сетчатки глаза, обладает противовоспалительными свойствами.

По мнению доктора, полезны для глаз шпинат и листовые зеленые овощи. Содержащиеся в них антиоксиданты защищают ткани глаза от повреждения свободными радикалами. Еще овощи снижают вредное воздействие синего света и защищают сетчатку при длительной работе за компьютером.

Также Борзых посоветовал чаще есть голубику, чернику и малину. Ягоды содержат большое количество витамина C, который укрепляет стенки глазных сосудов, что важно для кровоснабжения сетчатки.

Кроме того, ценные для глаз полезные вещества содержатся в яйцах. Они богаты лютеином, витаминами А, Е и цинком. Добавить в рацион для хорошего зрения следует семена и орехи. Это отличный источник витамина Е и омега-3, которые улучшают кровоснабжение.