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Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть мороженое
Питание и еда

Сегодня, 14:45

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть мороженое

Мария Маковей
Автор
Разное мороженое в рожке.
Фото GMVozd/istockphoto.com
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Людям с ожирением и сахарным диабетом нельзя есть мороженое, считает врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Об этом он заявил в беседе с РИАМО.

По его словам, в продукте содержатся насыщенные молочные жиры и большое количество сахара. Все это негативно отражается на здоровье человека.

«Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, при гипертонии, когда есть необходимость ограничить количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок», — добавил доктор.

В конце разговора Белоусов подчеркнул, что при обострении различных заболеваний тоже стоит отказаться от лакомства.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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