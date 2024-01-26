Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть мороженое
Людям с ожирением и сахарным диабетом нельзя есть мороженое, считает врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Об этом он заявил в беседе с РИАМО.
По его словам, в продукте содержатся насыщенные молочные жиры и большое количество сахара. Все это негативно отражается на здоровье человека.
«Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, при гипертонии, когда есть необходимость ограничить количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок», — добавил доктор.
В конце разговора Белоусов подчеркнул, что при обострении различных заболеваний тоже стоит отказаться от лакомства.
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