Нутрициолог ответила, кому противопоказана мелисса
Нутрициолог Анна Коляга советует убрать из рациона мелиссу тем, кто водит машину. Потому что трава оказывает успокаивающий эффект.
Кроме того, людям с гипотиреозом тоже стоит быть аккуратными, так как вещества в составе мелиссы еще больше снижают синтез гормонов щитовидной железы, пишет «СЭ».
Также нутрициолог предупредила, что трава противопоказана при аллергических реакциях и индивидуальной непереносимости ее компонентов.
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