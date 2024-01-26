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Нутрициолог ответила, кому противопоказана мелисса
Питание и еда

Сегодня, 20:30

0 мин.

Нутрициолог ответила, кому противопоказана мелисса

Мария Маковей
Автор
Чай с мелиссой на столе.
Фото Veliavik/istockphoto.com
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Нутрициолог Анна Коляга советует убрать из рациона мелиссу тем, кто водит машину. Потому что трава оказывает успокаивающий эффект.

Кроме того, людям с гипотиреозом тоже стоит быть аккуратными, так как вещества в составе мелиссы еще больше снижают синтез гормонов щитовидной железы, пишет «СЭ».

Также нутрициолог предупредила, что трава противопоказана при аллергических реакциях и индивидуальной непереносимости ее компонентов.

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