Нутрициолог ответила, кому противопоказана мелисса

Нутрициолог Анна Коляга советует убрать из рациона мелиссу тем, кто водит машину. Потому что трава оказывает успокаивающий эффект.

Кроме того, людям с гипотиреозом тоже стоит быть аккуратными, так как вещества в составе мелиссы еще больше снижают синтез гормонов щитовидной железы, пишет «СЭ».

Также нутрициолог предупредила, что трава противопоказана при аллергических реакциях и индивидуальной непереносимости ее компонентов.