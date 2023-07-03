Доктор Мясников порекомендовал отказаться от бесполезного продукта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы заявил, что грибы плохо усваиваются и их можно сравнить с кусочками картона, пропитанными маслом. Об этом 2 июля сообщили на портале NEWS.ru.

По словам доктора Мясникова, грибы, конечно, низкокалорийны и в них есть цинк, который у многих в дефиците, однако употребляют их скорее «по традиции», потому что усвоиться этому продукту довольно сложно. Врач порекомендовал не расценивать грибы как пищевой продукт и указал на то, что их польза завышена. «Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — заключил Александр Мясников.

Ранее, 31 мая, мы рассказывали о трех правилах, которые должен знать каждый грибник.