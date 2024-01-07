Диетолог рассказала, что провоцирует переедание
Диетолог Светлана Бутова в беседе с «СЭ» рассказала, какие факторы провоцируют переедание.
По ее словам, переедание приводит не только к лишнему весу, но и негативно влияет на состояние внутренних органов, здоровье суставов и кожи, может спровоцировать скачки артериального давления.
Причин переедания множество, но к самым распространенным эксперт отнесла стресс, из-за которого люди обычно заедают плохое настроение. Строгие диеты и нерегулярное питание также приводят к срывам — чувство насыщения наступает после огромного количества съеденной еды.
Кроме того, спровоцировать переедание могут гормональные заболевания и нарушения, недосып и расстройства пищевого поведения.
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