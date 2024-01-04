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Чем опасно переедание и из-за чего оно бывает: основные причины и последствия
Питание и еда

Сегодня, 13:00

3 мин.

5 неочевидных последствий длительного переедания

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Девушка ест пиццу
Фото istockphoto.com
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В преддверии новогодних праздников тема переедания становится особенно актуальной. Но оно опасно не только лишним весом. Рассказываем, какие еще могут быть последствия.

Чем может быть вызвано переедание

Переедание может быть вызвано множеством причин, среди которых:

  • стресс — из-за нервного напряжения некоторым людям свойственно заедать плохое настроение;

  • нерегулярное питание и строгие диеты в итоге ведут к срывам, а чувство насыщения наступает, когда уже съедено слишком много;

  • гормональные нарушения и заболевания;

  • постоянный недосып;

  • расстройство пищевого поведения и другие.

Фото istockphoto.com

Последствия переедания

Постоянное переедание влечет за собой не только изменение внешнего вида и увеличение объемов. Вслед за этим появляется еще масса проблем со здоровьем.

Страдают внутренние органы

Им приходится работать на пределе, в авральном режиме. Нарушается функционирование всех систем организма. Желудок подвергается изменениям — эластичный орган растягивается из-за постоянного переедания, привычного объема уже не хватает, чтобы почувствовать сытость. Здоровье печени подвержено риску развития жирового гепатоза.

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Повышается холестерин

Особенно опасно превышение такого показателя, как липопротеины высокой плотности — плохой холестерин. Это ведет к риску развития инсультов, инфарктов, атеросклерозу и другим проблемам сердечно-сосудистой системы.

Повышается давление

Переедание — один из пусковых механизмов повышенного артериального давления, что также неблагоприятно отражается на работе сердца. Особенно учитывая, что избыточное количество употребляемой пищи — это, как правило, не самая полезная еда. Переедание может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Фото istockphoto.com

Меняется кожа

Из-за постоянного переедания и набора веса страдает внешний вид: кожа теряет упругость и эластичность, появляются дефекты — стрии (растяжки). Из-за изменения гормонального фона могут появиться высыпания и раздражение на слизистых и кожных покровах. Также тип и объем потребляемой пищи может привести к появлению морщин.

Страдают суставы

Чем выше показатель массы тела, тем сложнее приходится опорно-двигательному аппарату. Переедание, нарушение правил здорового питания, недостаток микро- и макроэлементов, полезных для нормального функционирования костной и мышечной тканей, ведут к сбою в работе организма.

Всякий раз, злоупотребляя определенной категорией продуктов, человек недополучает важные для здоровья вещества, которые находятся в другой пище. Чувство меры, регулярное и сбалансированное питание, разумный подход к еде — все это избавит от многих проблем и заболеваний.

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