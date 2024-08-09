Диетолог поделилась рецептом цельнозернового хлеба с кабачками

Врач-диетолог Ирина Кононенко поделилась с «СЭ» рецептом цельнозернового хлеба с кабачками. По ее словам, в составе блюда нет рафинированного сахара, а сама выпечка получается сытной и нежно-сладкой, но при этом не напоминает пышный пирог.

Для приготовления хлеба эксперт рекомендует взять половину стакана растительного масла, 315 г натертого кабачка, 35 г изюма, 250 г цельнозерновой муки, 2 яйца, 2 чайных ложки молотого имбиря, а также половину чайной ложки соли, разрыхлителя и пищевой соды. Кроме того, понадобится 150 г меда и одна чайная ложка ванильного экстракта.

Перед приготовление изюм без косточек следует замочить в горячей воде на 10 минут. Затем включить духовку и оставить ее разогреваться до 200 градусов.

Из тертого кабачка следует выжать лишнюю влагу, а с замоченного изюма слить воду. Затем в миске смешать муку, имбирь, разрыхлитель, пищевую соду и соль. А в отдельной емкости — яйца, масло, мед и ваниль, взбить их до получения однородной массы. Потом добавить изюм и кабачки, снова перемешать.

Следующий шаг — добавить смесь муки к яичной смеси и тщательно перемешать до получения однородной массы.

«Смажьте форму для выпечки хлеба небольшим количеством масла. Выложите тесто на форму для выпечки и разровняйте верх. Уменьшите температуру духовки до 190 градусов. Выпекайте в течение 45 минут», — объяснила диетолог.

Готовность хлеба специалист рекомендует проверить черезе 50 минут. Если хлеб еще сырой, его нужно выпекать 10-15 минут дополнительно.

«Переложите форму на решетку и дайте остыть в течение 10 минут. Проведите ножом для масла по краю хлеба, чтобы освободить прилипшие края, а затем выньте его из формы. Нарежьте и подавайте теплым или комнатной температуры», — заключила Кононенко.