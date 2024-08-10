Иммунолог назвал напиток, который снижает риск развития рака мочевого пузыря

Иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» заявил, что матча снижает риск развития рака простаты и мочевого пузыря. По его словам, напиток содержит большое количество веществ катехинов.

«Катехины не дают раковым клеткам развиваться, а их там в три раза больше, чем в зеленом чае, и в 24 раза больше, чем в черном», — отметил доктор.

Также в эфире программы офтальмолог Михаил Коновалов сообщил, что матча положительно влияет на здоровье глаз.

«Те же самые катехины являются мощными антиоксидантами», — заключил медик.