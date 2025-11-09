Стиль жизни
Диетолог объяснил, что полезнее: джем или варенье
9 ноября, 18:45

Диетолог объяснил, что полезнее: джем или варенье

Мария Задорожная
Многие потребители воспринимают джемы как современную и, возможно, более полезную альтернативу традиционному варенью. Но так ли это на самом деле, и чем эти два десерта отличаются по своим свойствам?

Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в интервью «Радио 1» подтвердил, что различия между вареньем и джемом затрагивают не только консистенцию, но и состав, что в свою очередь влияет на их пользу для здоровья.

По словам эксперта, технологически джем готовится иначе, и при определенных условиях он может быть предпочтительнее. Он отметил, что джем может выигрывать, если при его производстве используется минимальная термообработка и в нем содержится меньше сахара. Кроме того, в джем часто добавляют пектин.

«К тому же, в джем в процессе производства добавляют пектин, а это санитар кишечника. Пектин — это полезное пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и помогает выводить токсины», — пояснил Бобровский.

Однако диетолог также указал на недостаток джема: из-за более длительного кипения при его приготовлении может сохраняться меньше витаминов по сравнению с вареньем.

Таким образом, невозможно однозначно определить более полезный продукт. Все зависит от конкретной технологии изготовления и рецептуры. Джем с пониженным содержанием сахара и добавлением пектина может оказаться полезнее классического варенья. Тем не менее оба продукта следует есть в умеренных количествах.

