Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток для офисных работников

Гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с РИАМО назвала самый полезный для офисных работников напиток. Она рекомендует им включить какао в рацион. По ее словам, при сидячем образе жизни ухудшается кровоток, и этот напиток может компенсировать негативные последствия. Ведь какао-бобы богаты флавоноидами — соединениями, улучшающими эластичность кровеносных сосудов.

«Они содействуют усиленному кровоснабжению тканей, уменьшая вероятность развития воспалительных процессов и тромбообразования. Умеренное употребление этого напитка способствует поддержанию тонуса сосудистой стенки и помогает восстановлению после периодов длительного нахождения в сидячем положении», — отметила эксперт.

Специалист также добавила, что для сохранения максимальной пользы какао его не следует доводить до кипения, чтобы не разрушить флавоноиды.

Чистик предупредила, что людям с диабетом, гастритом или высоким артериальным давлением следует пить напиток с осторожностью.