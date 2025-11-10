Стиль жизни
Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток для офисных работников
Питание и еда

10 ноября, 19:30

1 мин.

Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток для офисных работников

Мария Задорожная
Автор
Какао на столе
Фото Freepik

Гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с РИАМО назвала самый полезный для офисных работников напиток. Она рекомендует им включить какао в рацион. По ее словам, при сидячем образе жизни ухудшается кровоток, и этот напиток может компенсировать негативные последствия. Ведь какао-бобы богаты флавоноидами — соединениями, улучшающими эластичность кровеносных сосудов.

«Они содействуют усиленному кровоснабжению тканей, уменьшая вероятность развития воспалительных процессов и тромбообразования. Умеренное употребление этого напитка способствует поддержанию тонуса сосудистой стенки и помогает восстановлению после периодов длительного нахождения в сидячем положении», — отметила эксперт.

Специалист также добавила, что для сохранения максимальной пользы какао его не следует доводить до кипения, чтобы не разрушить флавоноиды.

Чистик предупредила, что людям с диабетом, гастритом или высоким артериальным давлением следует пить напиток с осторожностью.

Какао: польза и вред для здоровья

В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца

  • Labubal

    Стрессов меньше - и какао не понадобиться

    11.11.2025

  • Мику

    Если какао натуральное , то тогда оно конечно полезно, а не химия, которая сейчас в основном продается

    10.11.2025

    В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца

    Takayama

