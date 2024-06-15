Как приготовить варенье-пятиминутку из клубники: рассказывает шеф-повар
Чтобы заготовить сладкий урожай на зиму, при этом приложить минимум усилий, были придуманы быстрые способы приготовления традиционного варенья. В народе их прозвали «пятиминутками», потому что обычно именно столько времени занимает процесс варки ягод или фруктов после закипания.
Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым рассказываем, как приготовить варенье-пятиминутку из клубники, а также где его хранить.
Что такое варенье-пятиминутка
Варенье-пятиминутка — это разновидность варенья с временем варки пять минут. Помимо быстрого приготовления, преимущество варенья-пятиминутки еще и в том, что ягоды и фрукты подвергаются меньшей тепловой обработке. Это сохраняет в них больше витаминов и питательных веществ.
Такой метод приготовления отлично подойдет для хозяек, которые не планируют масштабного консервирования, а хотят сварить один-два килограмма ягод.
Что нужно знать перед приготовлением варенья-пятиминутки
Тем, кто готовит варенье впервые, следует знать несколько важных нюансов:
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Для «пятиминутки» следует выбирать не сильно спелые ягоды, иначе при варке они превратятся в кашу.
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Для варки лучше использовать посуду из нержавеющей стали или с эмалированным покрытием. Так у заготовки не будет привкуса металла.
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Перемешивать варенье нужно деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.
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Во время приготовления десерта необходимо обязательно снимать образующуюся при кипении ягод пенку.
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Банки, куда планируется лить варенье, должны быть сухими. Даже несколько капель воды могут привести к быстрому брожению варенья.
Кроме того, для хранения лакомства нужно простерилизовать банки:
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Налить кипяченую воду в банку на высоту один-два сантиметра.
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Духовой шкаф разогреть до 50 градусов, поместить в него емкости и продержать их 5 минут.
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Затем увеличить температуру до 180 градусов. Полулитровым банкам хватит 10 минут, литровым — 15 минут, двухлитровым — 20 минут и трехлитровым — 30 минут.
Крышки можно взять пластиковые или металлические. Их обязательно нужно тщательно промыть водой с содой.
Рецепт варенья-пятиминутки из клубники
Количество порций — 10.
Общее время приготовления — от 5 часов.
Ингредиенты:
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клубника — 1,5 кг;
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сахар — 1,5 кг.
Способ приготовления:
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Клубнику замочить в соляном растворе, чтобы вся грязь и паразиты осели.
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Затем удалить с ягод плодоножки и все подпорченные части. Крупные плоды порезать пополам или на несколько кусочков.
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Ягоды переложить в кастрюлю и засыпать сахаром. Отправить их в холодильник на четыре часа, чтобы клубника дала сок. Если отправить лакомство сразу вариться, сахар начнет пригорать. Температура в холодильнике должна быть не ниже четырех градусов, иначе клубника замерзнет.
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Когда плоды дадут сок, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения.
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Затем немного убавить огонь и варить десерт еще 5 минут.
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Не забывать помешивать варенье и обязательно снимать пену.
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Готовый десерт разлить по банкам.
Если используются пластиковые крышки, следует накрыть банку полотенцем, остудить варенье, а только потом накрыть крышкой. Если металлические, закатывать заготовку можно сразу.
Где хранить варенье-пятиминутку
Из-за небольшого количества сахара варенье при комнатной температуре может быстро забродить. Поэтому следует хранить лакомство в погребе или подвале, если были использованы металлические крышки.
Если варенье накрывается пластиковой крышкой, его следует поставить в холодильник. Согласно нормам санпина, срок хранения такого продукта не должен превышать 72 часов.