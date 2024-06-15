Как приготовить варенье-пятиминутку из клубники: рассказывает шеф-повар

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Чтобы заготовить сладкий урожай на зиму, при этом приложить минимум усилий, были придуманы быстрые способы приготовления традиционного варенья. В народе их прозвали «пятиминутками», потому что обычно именно столько времени занимает процесс варки ягод или фруктов после закипания.

Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым рассказываем, как приготовить варенье-пятиминутку из клубники, а также где его хранить.

Что такое варенье-пятиминутка

Варенье-пятиминутка — это разновидность варенья с временем варки пять минут. Помимо быстрого приготовления, преимущество варенья-пятиминутки еще и в том, что ягоды и фрукты подвергаются меньшей тепловой обработке. Это сохраняет в них больше витаминов и питательных веществ.

Фото Galina Sandalova/istockphoto.com

Такой метод приготовления отлично подойдет для хозяек, которые не планируют масштабного консервирования, а хотят сварить один-два килограмма ягод.

Что нужно знать перед приготовлением варенья-пятиминутки

Тем, кто готовит варенье впервые, следует знать несколько важных нюансов:

Для «пятиминутки» следует выбирать не сильно спелые ягоды, иначе при варке они превратятся в кашу.

Для варки лучше использовать посуду из нержавеющей стали или с эмалированным покрытием. Так у заготовки не будет привкуса металла.

Перемешивать варенье нужно деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.

Во время приготовления десерта необходимо обязательно снимать образующуюся при кипении ягод пенку.

Банки, куда планируется лить варенье, должны быть сухими. Даже несколько капель воды могут привести к быстрому брожению варенья.

Фото Vuk Saric/istockphoto.com

Кроме того, для хранения лакомства нужно простерилизовать банки:

Налить кипяченую воду в банку на высоту один-два сантиметра. Духовой шкаф разогреть до 50 градусов, поместить в него емкости и продержать их 5 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов. Полулитровым банкам хватит 10 минут, литровым — 15 минут, двухлитровым — 20 минут и трехлитровым — 30 минут.

Крышки можно взять пластиковые или металлические. Их обязательно нужно тщательно промыть водой с содой.

Рецепт варенья-пятиминутки из клубники

Количество порций — 10.

Общее время приготовления — от 5 часов.

Ингредиенты:

клубника — 1,5 кг;

сахар — 1,5 кг.

Фото Esin Deniz/istockphoto.com

Способ приготовления:

Клубнику замочить в соляном растворе, чтобы вся грязь и паразиты осели. Затем удалить с ягод плодоножки и все подпорченные части. Крупные плоды порезать пополам или на несколько кусочков. Ягоды переложить в кастрюлю и засыпать сахаром. Отправить их в холодильник на четыре часа, чтобы клубника дала сок. Если отправить лакомство сразу вариться, сахар начнет пригорать. Температура в холодильнике должна быть не ниже четырех градусов, иначе клубника замерзнет. Когда плоды дадут сок, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения. Затем немного убавить огонь и варить десерт еще 5 минут. Не забывать помешивать варенье и обязательно снимать пену. Готовый десерт разлить по банкам.

Если используются пластиковые крышки, следует накрыть банку полотенцем, остудить варенье, а только потом накрыть крышкой. Если металлические, закатывать заготовку можно сразу.

Где хранить варенье-пятиминутку

Из-за небольшого количества сахара варенье при комнатной температуре может быстро забродить. Поэтому следует хранить лакомство в погребе или подвале, если были использованы металлические крышки.

Если варенье накрывается пластиковой крышкой, его следует поставить в холодильник. Согласно нормам санпина, срок хранения такого продукта не должен превышать 72 часов.